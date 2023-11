Ab sofort verfügbar

Die Villa ist ab sofort verfügbar. Als letztes Bauwerk, das nach den Plänen von Architekt Josef Frank (1885-1967) im Jahr 1935 in Wien errichtet wurde, nimmt die Villa Bunzl einen ganz besonderen Platz in der Geschichte der Wiener Moderne ein. Auf den nun fast 400 Quadratmetern der Villa Bunzl ist erlebbar, wie Frank seine Wohnphilosophie in die Praxis umgesetzt hat.