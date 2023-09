Robuste ökologische Baustoffe

Nicht nur bereits bekannte Lösungen finden sich auf dem Planungstool, sondern auch neue, innovative Bauteilfügungen. Dafür wurden die ökologischen Baustoffe und Konstruktionen im Vorfeld auf ihre bauphysikalischen Eigenschaften geprüft. Es zeigte sich, "dass sie mitunter robuster sind als gemeinhin angenommen", betont Universitätsassistentin Henriette Fischer, die das Projekt natuREbuilt betreute. Am Freilandprüfstand auf dem Gelände der TU Wien wurden dafür Außenwände mit Wärmedämmung aus Schafwolle, Stroh, Zellulose und Mineralwolle untersucht. Um die Dämmstoffe einem hohen Feuchtigkeitsstress auszusetzen, wurden absichtlich Fehlstellen wie Durchbohrungen durch die luftdichte Ebene in die Konstruktionen eingebaut, die relative Luftfeuchtigkeit kurzfristig auf bis zu 100% erhöht und durch Überdruck im Prüfstand in die Konstruktion eingebracht. Dabei zeigte sich, dass die bio-basierten Dämmstoffe (und speziell Schafwolle) in Kombination mit der Holzrahmenbauweise besonders fehlertolerant sind. Das erklärt sich durch ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und rasch wieder abzugeben, ohne dabei Schaden zu nehmen.

Nach 30monatiger Laufzeit ist natuREbuilt Ende Juni 2023 offiziell zu Ende gegangen. Das im Vorjahr mit dem Clusterland Award NÖprämierte Innovationsnetzwerk wird weiterbestehen und das ökologische Bauen vorantreiben.

(ps)