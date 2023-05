Bei der Gesprächsreihe Stadt.Gespräche werden Themen der zukünftigen Stadtentwicklung in Europa im Kontext des Klimawandels am Beispiel von Wien behandelt. Organisiert werden die Stadt.Gespräche in der Ausstellungsreihe "Architektur im Ringturm" des Wiener Städtischen Versicherungsvereins in Kooperation mit der Zentralvereinigung der Architekt*innen Wien, Niederösterreich und Burgenland. An den zwei Themenabenden werden zusammenhängende Zielkonflikte in den Mittelpunkt gerückt: Verdichtung versus Freiraum, Kreislaufwirtschaft versus Leistbarkeit oder graue Energie versus Betrieb. Hochkarätige Expert*innen bringen kurze inhaltliche Statements ein. Anschließend wird mit dem Publikum diskutiert.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://zv-architekten.at, www.airt.at