Healing Architecture

Lebensräume für alle

All diese Fragen standen beim Audacity Architecture Talks 2023 des AC Architects Collective zur Diskussion. Am Podium war man sich einig – die Konzepte von heute sind nicht zukunftsfähig. Zum einen gilt es Gebäude zu schaffen, die, altersgerecht sind und präventiv Gesundheit fördern, eingebettet werden in einer funktionierenden, aktiven Nachbarschaft. Kleine Strukturen, flexible Wohneinheiten – Stichwort 10 Minuten Stadt, Stichwort Wohnungen, die wachsen und schrumpfen können - mit vielen Freiräumen sind dafür ideal. Denn Vereinsamung und Stress durch Verdichtung sind heute das Thema, auch für junge Menschen, noch viel mehr für ältere, pflegebedürftige. Zum anderen heißt es mit der Tradition zu brechen, dass Krankenhäuser und Pflegeheime, verborgen hinter hohen Mauern, am Stadtrand, in der Industriebrache gebaut werden.

Prävention und Care müssen im urbanen Raum passieren. Bei Stadtplanern und ausführenden Planern liegt viel Verantwortung, sie stoßen aber zu oft an – finanzielle – Grenzen. Gespart wird zuerst bei den Grundstückskosten, dann bei der Architektur, in Folge der Ausstattung. Dabei, und darin waren sich alle einig: die Stadt von morgen, die aber schon jetzt geplant wird, sieht anders aus, als jene, in der wir uns heute bewegen, will sie „funktionieren“. Es gilt den Menschen so lang wie möglich gesund zu halten, durch hochwertige Gebäude in lebenswerten Strukturen und jene, die erkrankt oder pflegebedürftig sind – im Sinne eines Selbstverständnisses – in diesen Kosmos zu integrieren. Das Krankensystem schlägt sich in bitteren Zahlen im Budget nieder, höchste Zeit, dass das Gesundensystem seinen Platz findet.