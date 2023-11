Herr Achammer, manche Experten sind der Meinung, dass die Bauwirtschaft bei der Produktivität großen Nachholbedarf hat. Stimmen Sie dem zu?

Christoph Achammer: Voll und ganz, vor allem für den Hochbau: Wir sindeine Industrie, die 30 bis 50 Prozent Verschwendung toleriert und stolz ist, wenn sie in der Bilanz eine Marge vo­n drei Prozent ausweisen kann. Wir nehmen das alle in Kauf.

Alle?

Achammer: Alle. Ich beziehe da die Architekten und Ingenieure ganz bewusst mit ein. Ich habe das übrigens schon vor 15 Jahren kritisiert.

Hat das was bewirkt?

Achammer: Nicht viel.

Wie kommt es zu dieser Verschwendung von 30 bis 50 Prozent?

Achammer: Ich sehe dafür drei Gründe. Erstens: Wir sind uns glaube ich einig, dass in den vergangenen 20 bis 30 Jahren die Gebäude deutlich komplexer geworden sind. Der Anteil der Gebäudetechnik an den Errichtungskosten ist auf 25 bis 50 Prozent gestiegen. Und da rede ich noch gar nicht von den Lebenszykluskosten. Vor 30 Jahren war das noch ein Bruchteil. Und gleichzeitig akzeptieren wir in Österreich, dass es keine adäquate Ausbildung für Gebäudetechniker gibt.

Warum sind die Technikkosten so gestiegen?

Achammer: Das führt mich zum zweiten Grund: Die teure Technik resultiert unter anderem daraus, dass wir uns als einzige Industrie dem integralen Planungsansatz verweigern. Nehmen Sie das Beispiel der Autoindustrie: Vor 40 Jahren benötigte man 60 Monate für die Entwicklung eines neuen Modells. Heute schaffen es die Hersteller in 14 Monaten. Und das ist nicht so, weil alle plötzlich viel gescheiter geworden sind.

Woran liegt es dann?

Achammer: Sie arbeiten gescheiter zusammen – vom Designer bis zu den Verantwortlichen für die Produktion: Alle relevanten Bereiche sind von Anfang an beteiligt und arbeiten gemeinsam an der Entwicklung des neuen Fahrzeugmodells.

Am Bau ist das anders…

Achammer: …das kann man wohl sagen. Wir Bauleute dokumentieren unseren Unwillen zur integralen Zusammenarbeit schon durch die Honorarordnung. Dort steht sinngemäß: Der Architekt hat die Aufgabe, die Leistungen der nachgeordneten Fachplaner in seinen Entwurf zu integrieren. Das ist das semantische Bekenntnis zur Verweigerung der integralen Zusammenarbeit.

Können Sie erläutern, was das in der Praxis bedeutet?

Achammer: In der Praxis läuft der Prozess folgendermaßen ab: Zunächst wird ein Wettbewerbsentwurf gemacht. Niemand stellt den in weiterer Folge in Frage. Der Tragwerksplaner macht ihn im nächsten Schritt möglich, der Haustechniker im nächsten bewohnbar. Die Fragen, die in einem integralen Prozess gestellt würden, stellt hier niemand.