Nach dem ersten Platz beim FIABCI Prix d’Excellence Austria 2022 wurde Kiubo nun mit dem Big See Architecture Award 2023 ausgezeichnet. Das erste Kiubo Wohnhaus in Graz gewann in der Kategorie "Residential Houses". Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Big Architecture Festivals in Ljubljana. "Wir fühlen uns über die Auszeichnung als Winner des Big See Awards geehrt und freuen uns, dass der Ansatz von Kiubo auch von der renommierten Jury als besonders herausragend erkannt wurde. Es macht uns sehr stolz, dass wir einen so international renommierten Award gewinnen konnten. Die Auszeichnung sehen wir nicht nur als Bestätigung unserer bisherigen Arbeit, sondern auch als zusätzlichen Ansporn für künftige Projekte und für unsere stetige Weiterentwicklung und Innovation", so Hans Schaffer, Geschäftsführer von Kiubo.