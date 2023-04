Luca Frutaz leitet die Zimmerei und Spenglerei Chevenier in Charvensod und war verantwortlich für den Bau und Transport der Brédy Hütte. Der Verarbeiter berichtet, dass das Biwak gänzlich in der Werkstatt vorgefertigt und in acht Teile zerlegt wurde, um diese per Hubschrauber transportieren zu können. Jene Verbindungsstücke, die in der Außenhülle fehlten, fügte das Team in Anschluss an den Aufbau mit Prefalz hinzu. "Prefalz ist sehr leicht und wirkt sich daher nur geringfügig auf das zu transportierende Gewicht aus. Es lässt sich selbst bei extremen Bedingungen wie im Hochgebirge gut verarbeiten. Das Aluminium bricht beim Falzen trotz Temperaturen nahe null Grad nicht", resümiert Frutaz. [gr]