Holz im Wohnbau der Zukunft?

Salzburgs Bauschaffende interessierte an diesem Abend das Thema Wohnbauförderung. LandesratMartin Zauner, zuständig für Wohnbau und Raumordnung, informierte dazu: „Wir werden in der neuen Wohnbauförderung schon genau darauf schauen, wie das Bauen der Zukunft aussieht. Das ist notwendig, muss ökologisch sein und mit wenig CO 2 -Emsissonen verbunden. Dass der Holzbau Bauaufgaben gut lösen kann, zeigen auch Nachverdichtungsbeispiele in der Stadt Salzburg, etwa eine zweistöckige Aufstockung auf ein Bestandsgebäude in Taxham. Wie schon in der alten Wohnbauförderung der Baustoff Holz berücksichtigt wurde, werden wir auch darauf schauen, dass dieser in der neuen Wohnbauförderung vorkommt und seinen Platz hat.“

Proholz Salzburg Obmann Rudolf Rosenstatter unterstrich die wirtschaftliche Bedeutung der Branche für das gesamte Bundesland: „Salzburg ist ein modernes Holzland. Das zeigen nicht nur die aktuellsten Bauvorhaben von der Stadt bis ins Land hinaus, sondern auch die heimische Wertschöpfungskette. Wir haben in der Forst- & Holzwirtschaft 1.200 Betrieb, 23.000 Personen beziehen ihr Einkommen daraus und die gesamte Branche erwirtschaftet rund 1,6 Milliarden Euro Wertschöpfung jährlich“. Dabei handelt es sich nicht um Umsätze von Unternehmen, die weit höher sind, sondern um die Wertschöpfung in Form von Löhnen, Gehältern, Investitionen sowie Steuern und Abgaben für die öffentliche Hand. Damit ist die Branche mit rund 6 % an der gesamten Bruttowertschöpfung Salzburgs und einem Anteil von 7 % an den Beschäftigten auf Augenhöhe mit den Leistungen des Tourismus, der in Salzburg sicherlich als Zugpferd gilt.“