Stahlbaupreis 2023: Das sind die Gewinner

Was macht der Nachwuchs?

Das Highlight des Abends war die erneute Auslobung des Stahlbaupreises für Studierende, der nach einer zehnjährigen Pause zurückkehrte. In der Kategorie Recycle – Upcycle überzeugte Ana Maria Chiriac mit ihrem Projekt „Bridge Of Flowers“. Nathaniel Loretz konnte sich in der Kategorie Raum & Struktur mit seinem Projekt „Laboratory Of The Self“ durchsetzen.