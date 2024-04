Wieviel Grün braucht die Stadt?

Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Speziell in der Bestandsstadt wird versucht, Entsiegelungsmaßnahmen durchzuführen. Es wird etwa untersucht, ob man Bäume in Straßenzügen pflanzen kann. Wenn das alles nicht geht, kann man sich ansehen, ob Dächer und Fassaden von Gebäuden begrünbar sind. Seit einigen Jahren wird das sehr stringent umgesetzt. In manchen Stadtteilen Wiens ist das beinahe die einzige Möglichkeit, grüne Infrastruktur umzusetzen. Und eine Möglichkeit mit viel Potenzial: Die gesamten Gebäudeoberflächen, also Dach- und Fassadenflächen, entsprechen fast der Hälfte der Wiener Stadtfläche. Das sind Oberflächen, die stadtklimatisch sehr relevant sind. Je dichter gebaut wird, desto wichtiger ist es, diese Flächen für Begrünung zu nutzen und sie auch für die Bewohner*innen, zum Beispiel in Form von Dachgärten, nutzbar zu machen. Doch gerade im öffentlichen Raum findet man viele Rahmenbedingungen vor, die eine Begrünung nicht leicht machen. Sie reichen von technischer Infrastruktur und unterirdischen Einbauten, bautechnischen und verkehrstechnischen Vorgaben bis zu Haftungsfragen. Es ist sehr komplex, hier Lösungen zu finden und bedarf des Zusammenschlusses aller Verantwortlichen, von Planern bis zu Politikern. Oft muss man sehr konsequent an einem Strang ziehen, um eine Lösung zu finden.

Lässt sich sagen, welche Form der Begrünung für das Stadtklima am effizientesten ist?

Das lässt sich recht genau sagen. Am effizientesten sind große Grünflächen mit Anteilen an Wald und offenen Wiesen. Offene Wiesen sind sehr wichtig zur "Durchlüftung". An zweiter Stelle kommen die Bäume, die besondere Kühlleistungen durch Beschattung und Verdunstung sowie viele andere ökologische Funktionen leisten. Ein Baum kann einfach ungleich mehr als ein Staudenbeet.