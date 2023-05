Am Standort Albbruck soll bis voraussichtlich 2029 ein Klinikbau mit rund 360 Betten entstehen. Das Krankenhaus soll ein Ort mit eigener Identität werden. Dazu soll auch das städtebauliche Konzept beitragen. Der Neubau liegt direkt am Rheinufer zwischen Schwarzwald, Ackerflächen und bewaldeten Hügeln. Er besteht aus drei höheren und drei niedrigeren Baukörpern. Optisch wirken die sechs Objekte unabhängig voneinander. In der internen Organisation sind sie miteinander verbunden. "Das Krankenhaus ist ein perfekt funktionierendes System; dabei trägt maßgeblich das städtebauliche Konzept zu einer Atmosphäre bei, in der sich Menschen wohlfühlen", sagt Hugo Herrera Pianno, Head of Design bei Baumschlager Eberle Architekten.