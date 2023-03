Die Vorbereitungen für die EuroSkills 2023 in Polen – Start ist am 5. September in der Hafenstadt Danzig – sind gestartet. Das Team Austria traf sich vor kurzem zum Kennenlernen beim ersten Team-Treffen im Wifi Linz. Hier waren auch zwei Tischler aus der Steiermark dabei, die für Österreich an den Start gehen: Zum einen ist das Bautischler Johannes Sommer von Sommer Stiegenbau, unterstützt von Experte Wolfgang Fank. Sommer – im internationalen Sprachgebrauch vertritt er den Beruf "Joinery" – profitierte bei den Ausscheidungsbewerben im Rahmen der letzten Staatsmeisterschaften von seinem Ehrgeiz und seiner Zielstrebigkeit und auch bei den Europameisterschaften lautet sein Motto "Aufgeben gibt es nicht!" Überhaupt liegt ihm das Tischlern quasi im Blut: Nachdem er die Ausbildung zum Landschaftsfacharbeiter an der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft (LSF) Kirchberg absolvierte, durchlief er die Ausbildung zum Tischlereitechniker in der Firma seines Vaters. Nach den Competitions steht die Meisterausbildung an, und "irgendwann" die Weiterführung des Familienbetriebs. Für die Möbeltischler nimmt Jürgen Perhofer von der Tischlerei Zottler teil. An seiner Seite als Experte fungiert Tischlermeister Leo Moser, der 1997 bei den WorldSkills in St. Gallen die Bronzemedaille gewann.