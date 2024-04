Bachelor-Studium "Professional Bauprozessmanagement"

In Kooperation mit der Universität für Weiterbildung Krems startet die Bauakademie BWZ OÖ ab Herbst 2024 ein neues Studium für Bauprozessmanagement. Das berufsbegleitende Studium "Bachelor Professional Bauprozessmanagement" soll die zukünftigen Baumanager*innen gründlich auf die Herausforderungen der Bauprojektsteuerung vorbereiten. Norbert Hartl, Landesinnungsmeister Bau OÖ und Erich Kremsmair, Lehrgangsleiter, streichen insbesondere die starke Praxis-Zeit und Output-Orientierung bei diesem neuen Studium für die Baumanager*innen von morgen hervor. Produktivität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, technische Innovationen, Personalmanagement, Kostenund Preisspirale stehen am Studienplan. "In Zeiten des Fachkräftemangels ist der Bedarf an ausgebildeten Führungskräften am Bau, die zur Digitalisierung einen wesentlichen Beitrag leisten, aber auch wissen, wie man die Attraktivität des Arbeitsplatzes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten kann, hoch. Dafür ist Weiterbildung der richtige Schlüssel", meint Hartl. "Weiterbildung an der Bauakademie BWZ OÖ bedeutet der Schlüssel zu beruflichem Aufstieg und einer individuellen Karriere am Bau. Die Studienlehrgänge sind europaweit einzigartig." Kremsmair ergänzt: "Die Studierenden erlernen nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem praktisches Know-how, das sie sofort in ihrem Unternehmen anwenden können."