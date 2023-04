Attraktive Ausbildung

Zum Hintergrund: Die Duale Akademie ist eine um attraktive Zukunftskompetenzen erweiterte duale Berufsausbildung nach der Matura. Das Ausbildungsmodell auf NQR Niveau 5 wird gerade österreichweit ausgerollt. In verkürzter Ausbildungszeit – je nach Fachrichtung zwei bis maximal drei Jahre – erlernen die Trainees, was man im Beruf wirklich braucht. Die praktische Ausbildung erhalten diese im Betrieb, die Fachtheorie und Zukunftskompetenzen werden an Berufsschulen, Fachhochschulen oder in Bildungseinrichtungen erworben. Zusätzliche Highlights sind ein Auslandspraktikum sowie ein attraktives Einkommen vom ersten Tag an. Die Absolvent*innen werden damit für verantwortungsvolle Aufgaben zwischen Gesell*in und Meister*in positioniert. Die Bandbreite der Branchen reicht von Technik – hier ist ab sofort auch die Tischlereitechnik mit dabei – über IT und Software bis zu Banken und Logistik.