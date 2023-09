Lehre ist mehr

Im Rahmen der Freisprechfeier anlässlich der LAP der Tischler*innen freute sich Landesinnungsmeister Klaus Buchauer sehr über die hervorragenden Leistungen des Tischlernachwuchses in Osttirol und bedankte sich bei den Verantwortlichen der Bezirksinnung Friedrich Wieser und Martin Gollner für ihr außerordentliches Engagement. Letzterer wurde für seine jahrzehntelange, erfolgreiche Arbeit in der Tischlerinnung im Bezirk sowie auf Landesebene mit der Silbernen Ehrennadel der Tiroler Tischlerinnung ausgezeichnet. Martin Gollner hat in seinem Betrieb seit 2004 insgesamt selbst 18 Lehrlinge ausgebildet, die regelmäßig starke Leistungen bei Lehrlingswettbewerben erreichten. Zudem leitet er eine Prüfungskommission bei der Lehrabschlussprüfung. "Es macht Freude zu sehen, wie junge Leute mit Kreativität, viel Fleiß, Einsatz und Können großartige Leistungen erbringen und wirklich anspruchsvolle, kreative und perfekt ausgeführte Gesellenstücke abliefern", so Buchauer. "Lehre ist viel mehr als eine eng gefasste fachliche Ausbildung – sie ist eine Lebensschule. Lehrlinge übernehmen früh Verantwortung und sind dadurch fit fürs Leben." Auch der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, Franz Jirka, sowie David Narr, Fachkräftekoordinator der WK Tirol, lobten den hohen Stellenwert der Tischlerausbildung im Bezirk Lienz. Für den jungen Facharbeiter und Klassensprecher Michael Wolsegger war es unglaublich, wie schnell die drei Jahre der Lehrzeit vergangen sind. "In dieser Zeit haben wir Lehrlinge das ‚Rüstzeug‘ erhalten, um das Tischlerhandwerk zu vertiefen und die notwendigen Kompetenzen aufzubauen", lobte Wolsegger die Qualität der Ausbildung. Im Namen der Klassengemeinschaft bedankte er sich bei allen, die die Lehrlinge in den letzten drei Jahren begleitet und unterstützt haben. Alle Hintergründe und Details über die Berufsschulzeit und die Lehrabschlusstücke inklusive vieler Fotos sind im Katalog „Kreativmöbel 2023 – Erleben den Tischler“ nachzulesen. (gh/wktirol)