Lehrlingscasting 2024 in Wien geplant

Im ersten Schritt werden aktuell geeignete Testimonials gesucht. Diese aktiven Lehrlinge sollen bei Schulbesuchen und Veranstaltungen auf die drei Berufe und das Casting aufmerksam machen. Im Frühjahr 2024 wird es dann für interessierte junge Mädchen und Burschen ernst: Im ehemaligen Innungshaus der Wiener Spengler in der Grüngasse in 1050 Wien öffnen sich die Türen, um Jugendlichen das Handwerk der Dachdecker, Glaser und Spengler näher zu bringen. Innungsmeister Alexander Eppler rechnet mit großem Andrang: "Die jungen Leute können beim Casting nicht nur ihre handwerklichen Fähigkeiten als künftige Glaser,- Spengler- und Dachdeckerlehrlinge testen, sondern auch tolle Preise gewinnen."

Zudem haben die Jugendlichen die einmalige Chance, gleich vor Ort mit künftigen Ausbildner*innen in Kontakt zu treten.

Die potenziellen Lehrherr*innen sind den ganzen Tag anwesend und beobachten die Jugendlichen bei der Bewältigung verschiedener Aufgaben: Vom korrekten Ausrechnen einer Dachfläche über das geschickte Schneiden mit der Blechschere bis zum mutigen (selbstverständlich gesicherten) Abseilen aus mehreren Metern Höhe oder dem Schneiden von Glas. Wer seine verborgenen Talente entdeckt hat und Gefallen am Beruf findet, kann vor Ort bei den Unternehmen Bewerbungsunterlagen deponieren oder sich für Schnuppertage bewerben.

Wer sich als Lehrbetrieb beim Lehrlingscasting 2024 beteiligen möchte, erhält unter baunebengewerbe@wkw.at nähere Infos.

(bt)