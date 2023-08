Studierende aus 65 Ländern an der FH OÖ in Wels

Unterstützung durch Schulungen und Sensibilisierung der Unternehmen

Durch verstärkte Maßnahmen wie interkulturelle Schulungen der Studierenden sowie Sensibilisierung der Unternehmen in Hinblick auf die Ausbildung und Qualifikationen der internationalen Studierenden bemüht sich die FH regelmäßig zu vermitteln und allen Involvierten eine "Win-Win" Situation zu ermöglichen. Zusätzlich bieten Organisationen wie Welcome2UpperAustria oder auch die Austrian Business Agency spezielle Beratungsservices für Unternehmen, die internationale Fachkräfte einstellen wollen.

Patricio Cantú aus Monterrey, Mexiko, Absolvent des internationalen Studiengangs "Innovation and Product Management" blieb nach Abschluss seines Studiums in Oberösterreich und arbeitet als Projektmanager bei Recom in Gmunden. "Während meines Studiums habe ich Land und Leute besser kennengelernt und durch mein Praktikum und die Abschlussarbeit bei Recom auch erste Einblicke ins Berufsleben gewonnen. Das Jobangebot deckte genau meine Interessen ab, daher entschloss ich mich, zu bleiben." Sako Wanesian aus Syrien hingegen kam als Flüchtling nach Österreich: "Ich hörte vom Studienangebot Electrical Engineering an der FH in Wels – ich bewarb mich und wurde aufgenommen. 2018 habe ich das Bachelorstudium abgeschlossen und 2021 das Masterstudium. Während des Studiums konnte ich zwei Praktika bei Fronius absolvieren, wo ich nun als Technical Support Engineer arbeite. Das Leben in Österreich gefällt mir sehr gut."

"In der derzeitigen Arbeitsmarktlage mit akutem Fachkräftemangel tragen unsere internationalen Absolvent*innen wesentlich zum nachhaltigen Erfolg der heimischen Wirtschaft bei. Neben fundiertem Fachwissen bringen die Absolvent*innen durch das Studium in Wels auch interkulturelle Fähigkeiten, praktische Erfahrung und Deutschkenntnisse mit und sind damit heiß begehrte Fachkräfte", betont der Dekan der FH OÖ Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften Dr.-Ing. Michael Rabl, und "Wir freuen uns, als technische Fakultät damit die Unternehmen in der Region unterstützen zu können." (ps)