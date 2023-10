Volle Kraft voraus für die Baulehre

Bauakademie macht mobil

Bereits vor der Lehre begeistert die Bauakademie die Jugendlichen auf vielfältige Weise für den Bauberuf. Nicht nur sprichwörtlich mobil macht man in OÖ, erklärt ihr Geschäftsführer Harald Kopececk, MBA: "Unsere Lehrlingsexpertin Gabriela Madlmair ist sehr aktiv an den Schulen und bei Berufsmessen im ganzen oberösterreichischen Einzugsgebiet unterwegs. Sie klärt Schüler, die mit 14 Jahren kurz vor ihrer ersten großen Ausbildungsentscheidung stehen, über die Möglichkeiten und Chancen mit der Baulehre auf. Seit 2020 sogar mit unserem eigenen Lehrlingsfahrzeug.“

Großes Aufsehen erregte auch die „Bau-ma-was-Challenge“ in Zusammenarbeit mit der Landesinnung, erläutert Hartl diese originelle Lehrlingsansprache, mit der eine halbe Million Menschen erreicht wurde: "Auf Tiktok konnten wir viele Schüler*innen mit ihren Ideen rund um kreative Bauweisen zum Mitmachen bewegen – die Resonanz und der positive Imagegewinn für die Bauberufe waren gewaltig.“

Weitere Aktivitäten für und mit den Ausbildungsbetrieben umfassen Lehrlingscastings am Bauakademie-Standort in Lachstatt, aber auch Bau-Schnuppertage, die unentschlossenen Jugendlichen einen realen Einblick in den Joballtag gewähren. Für die Unternehmen stellt die so gestaltete Lehrlings­akquise eine große Unterstützung dar.