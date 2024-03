Adler stellt lösungsmittelfreien Lack vor

Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz

Flüchtige organische Verbindungen, kurz VOC (engl. für "volatile organic compounds"), können die Schleimhäute reizen, müde machen oder Kopfschmerz verursachen. Damit diese Stoffe nicht in die Umgebungsluft gelangen, ist es am besten, sie in Produkten gar nicht erst einzusetzen. Das ist nicht immer ganz einfach und erfordert oft ein gehöriges Maß an Entwicklungsarbeit, um einen gesundheitlich unbedenklichen Ersatz zu finden.

Adler Lacke hat auf der diesjährigen Holz-Handwerk in Nürnberg den nach eigenen Angaben ersten komplett lösungsfreien Möbellack vorgestellt. Das vor zwei Jahren eingeführte Produkt "Bluefin Unistar" ist damit ab sofort mit dem Zusatz "Zero" erhältlich.

Das Produkt eignet sich somit dafür, Anforderungen hinsichtlich ökologischen Bauens zu erfüllen, beispielsweise für öffentliche Aufträge oder Gebäudezertifizierungen nach DGNB oder Minergie Eco. Aber natürlich profitieren auch die Verarbeiter selbst durch verbesserte Arbeitsbedingungen von der Lösemittelfreiheit.