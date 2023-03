Sarah Richter: Planer brauchen bereits in der ersten Designphase quantifizierte Umweltdaten, um entscheiden zu können, "Baue ich überhaupt, und wenn ja, was baue ich wie". Zudem werden in Zukunft Baugenehmigungen zunehmend von den Umweltperformancedaten der Gebäude abhängen. Anhand der EPD-Daten lässt sich relativ einfach ablesen, was die Haupttreiber der Umweltperformance sind, wo man durch den Einsatz alternativer Bau­stoffe z. B. das "global warming potential" senken kann, aber auch, in welchen Bereichen man mehr Spielraum hat. So lässt sich ein sinnvoller Variantenvergleich erstellen – im BIM-Modell im besten Fall sogar auf Knopfdruck. Das Novum ist, dass wir so die ökologische Performance gekoppelt an den Preis vergleichen können – was bei Bauherren und Investoren wesentlich zur Entscheidungsfindung beitragen kann. In der Ausschreibungsphase sind EPDs vor ­allem für den direkten Produktvergleich relevant. Dabei muss natürlich auf die technische Performance geachtet werden, damit die passenden Produkte miteinander verglichen werden.