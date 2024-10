Millionen Investition

„Wir haben rund 3 Mio. Euro in unseren Standort in Klagenfurt investiert und sind nun in der Lage, unseren Kunden CO 2 -arme Betone anzubieten“, richtet Alpacem Beton Geschäftsführerin Anita Ebenwaldner-Abuja auch dankende Worte an Kolleg*innen sowie Partner. Der Transportbeton soll damit für Belieferungen innerhalb eines 30 Kilometer Radius verwendbar werden.