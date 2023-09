Nachhaltig Dämmen

Die Herstellung

Das Altglas wird aufbereitet (gereinigt und in Weiß- und Buntglas sortiert) und zu einem feinen Glasmehl vermahlen. Anschließend wird es in einem Ofen mit rund 850 °C zu einem Endlosband aufgebacken (aufgeschäumt). Durch starke Abkühlung bricht das Band am Ende des Prozesses zu Schaumglasschotter. Karasek: „Der Herstellungsprozess ist praktisch CO₂-neutral, und es entstehen keine Abfälle, daher ist nichts zu entsorgen.“ Den Schaumglasschotter verkauft Policell als Stückgut in Größen von zehn bis 65 Millimeter lose oder im Big Bag zu 1,5 und 3,0 Kubikmeter.

Die Eigenschaften

Schaumglasschotter hat viele gute Eigenschaften und kann damit den gesamten Baubereich als ökologisch hochwertiger Dämm- und Leichtbaustoff abdecken. Das Material ist wärmedämmend, lastabtragend, wasserdicht, kapillarbrechend, frostsicher und nichtbrennbar, schadstofffrei und grundsätzlich hundertprozentig recyclebar. Der Schaumglasschotter ist nur rund 150 Kilogramm pro Kubikmeter leicht und bietet zugleich eine hohe Druckfestigkeit. Die Belastbarkeit kann die Baukosten um sonst notwendige tragende Elemente verringern, die Frost­sicherheit gestattet eine geringere Baugrubentiefe, und das „leichte“ Gewicht bringt eine erhebliche Bodenentlastung.