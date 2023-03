Den Einsatz von Lehm prüfen und optimieren

Vier Institute des Austrian-Cooperative-­Research-Netzwerks forschen derzeit am Projekt "Clay to stay – Aus­weitung der Lehmanwendung im ­Bausektor durch Aufbau eines Prüfnetzwerks", unter Leitung des ­Österreichischen Instituts für Baubiologie und -ökologie IBO. Das Ziel: eine Dienstleistung zur ­raschen Prüfung von Ortlehm aufzubauen. Außerdem soll ein Netzwerk aus Expert*innen in ­Planung, ­Material-, Bauteilprüfung und Bauphysik zur Lehm­anwendung gebildet werden. Ein Teil der Forschung sind unter anderem die gesundheitlichen Auswirkungen von Lehm. Daher sollen bereits durchgeführte Studien zur Luftqualität in Wohngebäuden ausgewertet und Rückschlüsse daraus gezogen werden. Gebäude­simulationen werden durchgeführt, um Aussagen über die Dauerhaftigkeit der Konst­ruktion sowie über Bauschäden mit gesundheit­lichen Auswirkungen machen zu können. In ­diesem Forschungs­projekt wird Lehm also auf Herz und ­Nieren geprüft.