Bekenntnis zur ökologischen Transformation

Holcim Österreich steht mit seinen Zementwerken nach eigenen Angaben weltweit an der Spitze der ökologischen Transformation der Industrie. In Mannersdorf deckt Holcim bereits 85 % des Heizenergiebedarfs für die Öfen aus Ersatzbrennstoffen der Kreislaufwirtschaft. So wird täglich die jährliche Menge an nicht stofflich verwertbaren Abfällen von 600 Haushalten dank Co-Processing rückstandsfrei zu 100 % in unserer Produktion eingesetzt. Auf fossile Brennstoffe wie Steinkohle, Öl und Gas wird daher in Mannersdorf weitestgehend verzichtet.

Auch wertvolle Produktions-Rohstoffe werden wo immer möglich geschont, um den CO 2 -intensiven Anteil an Klinker in der Zementproduktion immer weiter zu verringern. Künftig sollen noch mehr Baurestmassen aus der Kreislaufwirtschaft als alternative Rohstoffe eingesetzt werden. Ein modernes, sicheres Recycling Center mit direkt an das Werk angeschlossener Lagerung von nicht verwertbaren Baurestmassen in der ehemaligen Tongrube wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Das Holcim Zementwerk am Standort Mannersdorf produziert jährlich rund 1,2 Mio. Tonnen Zement und ist ein wichtiger Partner für die Bauwirtschaft in Österreich. Ressourcenschonung durch Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz sind zentrale Pfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

Holcim Östereich ist Teil des Baustoffkonzerns Holcim und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter*innen in Österreich. Die Firma betreibt zwei Zementwerke in Mannersdorf am Leithagebirge (Niederösterreich) und Retznei in der Südsteiermark sowie acht Betonwerke. Die Zentrale befindet sich in Wien. Die Produktionsstandorte verfügen über eine Gesamtkapazität von 1,6 Millionen Tonnen Zement pro Jahr. (ps)