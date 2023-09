Gar nicht „bäh“

Auch an nachhaltiger Zukunftsvision mangelte es den Wiener Querkraft Architekten nicht, die für das Projekt verantwortlich zeichnen. Das klare Ziel war es, das Taborama als ökologischen Vorzeigeturm zu planen und zu errichten. Während beispielsweise bei der Ausstattung aller Gemeinschaftsräume der Fokus auf den Einsatz von natürlichen Bau- und Ausstattungsmaterialien gelegt sowie ein Teil der Fassadenflächen inklusive automatischer Bewässerung begrünt wurde und eine Urban-Gardening-Terrasse zum Garteln einlädt, wurden im gesamten Wohnturm in Stahlbetonskelettbauweise 29.000 Quadratmeter Schafwolle als natürliches Innendämmmaterial verlegt – bei einem Hochhaus eine Premiere in Österreich. Die Schafwolle ist damit Teil einer Fassade, die in den geschlossenen Bereiche sowie den Zäsurgeschoßen als hinterlüftete Fassade mit Eternitverkleidung und in allen weiteren als Vollwärmeschutzfassade umgesetzt wurde.

Voll einsatzbereit und wirksam auf das Raumklima

Die Verwendung der Schafwolle, die im Übrigen mit dem internationalen Natureplus-Qualitätssiegel ausgezeichnet ist, spielt alle ihre Vorteile aus. Durch seinen Eiweiß-Grundbaustein Keratin ist das Material fähig, Giftstoffe wie Formaldehyd aufzunehmen und zu neutralisieren. Zusätzlich kann das Naturprodukt problemlos bis zu 33 Prozent seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne an Dämmwirkung zu verlieren. Dadurch wird unter anderem die Raumfeuchtigkeit im Gleichgewicht gehalten. Und sie kann jederzeit in den ökologischen Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden.

„Der Einsatz der besonders nachhaltigen und ökologischen Schafwolle als Innendämmung ist richtungsweisend für den mehrgeschoßigen Wohnbau und soll künftig nicht nur bei SRE-Großprojekten im Wohn-, sondern auch im Gewerbebau national und international eingesetzt werden“, meint dazu Reinhard Hoch, Strabag Real Estate Projektleiter gegenüber der Bauzeitung.