Mit der Ankündigung, mit nachhaltig erzeugten Betonmixturen aus mineralischen Rest- und Abfallstoffen künftig zementbasierten Beton, insbesondere in korrosionsanfälligen Anwendungsumgebungen wie Abwassersystemen, Bioabfallanlagen oder Tunneldrainagen, ersetzen zu wollen, öffnete das Christian-Doppler-­(CD-)Labor für reststoffbasierte Geopolymer-­­Bau­stoffe in der CO2-neutralen Kreislaufwirtschaft an der Technischen Universität Graz Anfang März seine Pforten. Mit der Unterstützung von acht Unternehmenspartnern will man in den nächsten Jahren diese Vision Realität werden lassen.