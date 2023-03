Warum man an EPDs nicht mehr vorbeikommt

Nicht mehr zögern

An Umweltproduktdeklarationen und ­LCA-Daten führt am Bau mittelfristig kein Weg mehr vorbei, die Zahl der Datensätze wird weiter rasant steigen, und immer mehr Hersteller springen auf den Zug auf, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. So schön, so gut für unsere Umwelt. Einen Haken hat die Sache ­allerdings. Denn wie in vielen anderen Branchen fehlt auch den EPD-Programmhaltern derzeit zunehmend das Fachpersonal für die kommenden Heraus­forderungen. Um die Pläne der ­EU-Kommission umzu­setzen, bräuchte es laut Sarah Richter, Geschäftsführerin der Bau-EPD GmbH, ein Vielfaches an unabhängigen Verifizierer*innen. Wer als Baustoffhers­teller also Interesse an Umweltproduktdeklarationen hat, sollte nicht mehr zu lange zögern, um sich ein Team zu sichern, bevor der große Run auf die EPDs ­beginnt und die Wartelisten lang werden.