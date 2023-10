Bergland produziert nachhaltig

Der neue Standort Bergland ist das innovativste Transportbetonwerk Österreichs. Das Ergebnis: Bei gleichbleibender Produktionsmenge werden durch den Einsatz von hochmoderner Technik die Auswirkungen auf Natur und Umwelt deutlich reduziert. Wopfinger hat bei der Errichtung die selbst entwickelte Ökobeton-Produktlinie CO 2 -optimiert mit einem möglichst hohen Recyclingmaterialanteil eingesetzt. Mit Photovoltaik-Panelen auf den Dachflächen der Gebäude kann die Basisversorgung des lokalen Strombedarfs sichergestellt werden. Die zusätzlich erforderliche Energie wird mit Naturstrom eines nahegelegenen Wasserkraftwerks abgedeckt. Regenwasser wird in unterirdischen Tanks gesammelt und so der Verbrauch von Trinkwasser für die Produktion weitestmöglich reduziert. Geplant ist auch eine Anbindung des Werkes an die Erlauftalbahn. Das Unternehmen hat insgesamt rund 15 Millionen Euro in das neue Werk in Bergland investiert.