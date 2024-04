Erfassen, dokumentieren, vergleichen

Bisher hatte die heimische Bau- und Immobilienbranche kaum sinnvolle Möglichkeiten, Daten ausreichend zu erfassen und zu dokumentieren und dann mit anderen Bauten oder Partnern abzugleichen. Dazu kommt, dass oft nicht bekannt ist, was in bestehenden Gebäuden konkret verbaut ist bzw. was davon eventuell wieder verwendet werden kann. Der deutsche Architekt Thomas Rau hat deswegen vor rund sieben Jahren Madaster ins Leben gerufen, um ein Katastersystem für Gebäude und das darin verbaute Material zu schaffen und so einen Beitrag zu einem effizienteren Umgang mit Ressourcen zu leisten. Heute existiert Madaster bereits in sieben europäischen Ländern.