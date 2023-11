Mildere Temperaturen dehnen Bausaison aus

Es ging in den letzten Wochen mehrfach durch die Medien – der September 2023 war der wärmste September in der österreichischen Messgeschichte. „Wir haben den wärmsten September der 257-jährigen Messgeschichte erlebt“, betont Klimatologe Alexander Orlik von GeoSphere Austria. „Der September 2023 lag im Tiefland Österreichs um 3,2 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 4,2 Grad“.

Kürzere und mildere Winter

Der Klimawandel hat in den letzten Jahrzehnten die Temperaturen auf der ganzen Welt beeinflusst. Während es nach wie vor Regionen gibt, die bitterkalte Winter erleben, verzeichnen andere Regionen jetzt wärmere und mildere Winter. Diese Veränderungen wirken sich auf die Baustelle im Winter gleich in mehrfacher Hinsicht aus. So können beispielsweise in Regionen, in denen die Winter früher extrem kalt waren, die milderen Temperaturen nun längere Bausaisonen ermöglichen. Dies bedeutet, dass Bauprojekte über den Winter hinaus fortgesetzt werden können, was die Effizienz und Rentabilität von Projekten verbessert.

In milderen Wintern können zudem auch Arbeiten durchgeführt werden, die zuvor als unmöglich galten. Dazu gehören beispielsweise Asphaltarbeiten und Pflasterarbeiten sowie bestimmte Betonarbeiten, die bei niedrigeren Temperaturen bisher schwierig waren. Auch die Produktivität auf der Baustelle kann gesteigert werden, da die Arbeiter unter besseren Bedingungen arbeiten können. Dies kann dazu beitragen, Projekte schneller abzuschließen und die Gesamtkosten zu senken. Auch die Lagerung von Baumaterialien wird in milderen Wintern einfacher. Weniger Frost bedeutet zumeist auch weniger Sorgen um das Einfrieren von Materialien wie Wasserleitungen, Zement oder Gips.

An Wetterbedingungen anpassen

Die Anpassung an diese veränderten Bedingungen erfordert allerdings eine Überarbeitung der Baustellenausstattung und Planung. So ist es beispielweise wichtiger geworden, die Temperaturen auf der Baustelle genau zu überwachen. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz von Temperatursensoren und Wettervorhersagen erfolgen. Bei fallenden Temperaturen können dann etwa Heizsysteme eingesetzt werden, um Materialien und Ausrüstungen vor Frost zu schützen.

Trotz milderen Wintern sollten Arbeiter angemessen gekleidet sein, um vor Kälte und Nässe geschützt zu sein. Außerdem sind Schulungen zur Arbeitssicherheit bei winterlichen Bedingungen unerlässlich, um Unfälle zu verhindern. Je nach den Anforderungen des Projekts können auch spezielle Maschinen und Ausrüstungen für Winterbauarbeiten erforderlich sein. Dies kann zum Beispiel Schneeräumungsausrüstung, spezielle Heizsysteme oder winterfeste Baustellenzelte umfassen. Die Wahl der richtigen Baumaterialien ist indes ein nach wie vor entscheidend wichtiger Faktor. So können in milderen Wintern einige Materialien verwendet werden, die zuvor eher vermieden wurden. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die verwendeten Materialien immer noch den Anforderungen entsprechen und vor möglichen Temperaturschwankungen geschützt sind.

Zudem erfordert der Klimawandel auch eine verstärkte Berücksichtigung von Umweltaspekten auf Baustellen. Dies kann beispielsweise die Einhaltung von Umweltauflagen und die Nutzung umweltfreundlicher Technologien zur Energieversorgung und Abfallentsorgung umfassen.

Flexibilität gefragt

„Der Klimawandel erfordert eine verstärkte Anpassungsfähigkeit sowie Flexibilität in der Baubranche und geht mit neuen Anforderungen an Baustellen – einschließlich Baucontainern – einher“, erläutert Markus Schaden, Chief Digital Officer bei Containex. Diese müssten heute unvorhersehbaren und teils extremen Wetterbedingungen standhalten. „Deshalb bieten wir bei Containex eine breite Palette von Baucontainern und mobilen Raumlösungen an, die speziell für den Einsatz unter verschiedenen Wetterbedingungen, einschließlich winterlicher Verhältnisse, entwickelt wurden.“

Die Raumlösungen des Unternehmens seien heute „fixer Bestandteil“ einer Baustellenausstattung. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei vielfältig und reichen von einfachen Aufenthalts- und Sozialräumen für Bauarbeiter*innen, Baubüros für die Projekt- und Bauleitung bis hin zu Wohn- und Schlafunterkünften. „Je nach Anforderung, Einsatzzweck und -Ort können wir für jeden Bedarf individuelle Raumlösungen bereitstellen. Dabei stehen Sicherheit und Umweltschutz für uns an oberster Stelle.“

Hergestellt in den unternehmenseigenen europäischen Produktionswerken, würden laut Schaden nur hochwertige Materialien verwendet, was „unsere Container besonders widerstands- und strapazierfähig“ mache. Die Produkte seien darauf ausgerichtet, die Sicherheit sowie Effizienz auf Baustellen während der kalten Jahreszeit zu erhöhen und „gleichzeitig zum Klima- und Ressourcenschutz“ beizutragen.

Zum Schutz der Umwelt sei etwa die Energieeffizienz bei Bauprojekten im Winter von entscheidender Bedeutung. „Deshalb haben wir in den letzten Jahren verstärkt in die Verbesserung der Wärmedämmung und Heizsysteme unserer Raumlösungen investiert, um den Energieverbrauch zu minimieren.“ Diese Maßnahmen würden zudem auch darauf abzielen, die Temperaturen in Arbeits- und Aufenthaltsräumen stabil zu halten und so die Arbeitsbedingungen für Bauarbeiter*innen in der Winterzeit zu optimieren. „Zudem sorgen energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme, große Verglasungen und vieles mehr für einen zusätzlichen ‚Wohlfühlfaktor‘ bei allen Mitarbeiter*innen“, unterstreicht Schaden. Durch stetige Produktinnovationen und den Einsatz modernster Wärmedämmsysteme konnte Containex laut eigenen Angaben bereits 50.000 Tonnen CO2 p.A. einsparen. „Um unseren Ressourcenverbrauch stetig zu optimieren und in Sachen Nachhaltigkeit auch weiterhin neue Standards zu setzen, investieren wir laufend in innovative Lösungen und Technologien.“

Dafür setzt das Unternehmen aktuell verschiedene Entwicklungsprojekte im Bereich Nachhaltigkeit um, unter anderem Dämmung und Konstruktionsaufbau aus Öko-Komponenten, Heizung und Kühlung mittels Wärmepumpentechnologie, PV-Module zur eigenen Stromproduktion sowie Elektro-Heizgeräte mit intelligenter Steuerung.

Unvorhersehbare Bedingungen

„Durch den Klimawandel sind die Winter auf Baustellen zunehmend unvorhersehbarer und härter geworden“, betont auch Franz Käferböck, Geschäftsführer und Operations Director Kooi DACH, einem Spezialisten für mobile Videoüberwachung. Stärkere Niederschläge, unerwartete Frostperioden und erhöhte Sturmwahrscheinlichkeiten könnten den Baufortschritt erheblich behindern. Dies stelle Bauunternehmen vor neue Herausforderungen, wenn es etwa darum gehe, den Baufortschritt während der kalten Monate sicherzustellen. „Bauunternehmen müssen flexibler sein und proaktiv auf unerwartete Wetterereignisse reagieren. Eine Lösung, die sich in dieser Hinsicht als äußerst vorteilhaft erwiesen hat, ist die mobile Videoüberwachung von Kooi.“