Viele Vorteile

Der Ansatz von Gropyus basiert unter anderem auf Standardisierung und serieller Vorfertigung von zweidimensionalen Modulen, also Wand- und Deckenelementen sowie dem Dach. Der hauseigene Architekt verwendet bei der Planung eines Wohngebäudes den von Gropyus selbst entwickelten „Konfigurator“. In diesen gibt er die Daten des Grundstücks und den gewünschten Wohnungsmix ein. Damit macht sich der Konfigurator an die Arbeit. Dabei greift er auf einen „Bauteilkatalog“ zu, in dem jedes Teil, das für den Bau notwendig ist, aufgelistet ist. Das Ergebnis sind ein fertiger Entwurf und umfangreiche weitere Informationen: „Das System errechnet auch die Daten für die Robotersteuerung in der Produktion, komplette Stücklisten und Kosten, Fertigungszeiten sowie den Carbon Footprint und es erstellt die Montagepläne“, schildert Oswald.

Planung und Produktion sind zudem eng miteinander verzahnt. Daten aus der Fertigung fließen wieder zurück an die Planung. So optimiert sich das System laufend. „Im Plan wurden für eine Wand eine bestimmte Größe und Gewicht definiert. Jetzt merkt das System, dass das Gewicht für die Förderung in der Produktion problematisch ist“ schildert Oswald ein Beispiel. „Das System optimiert nun automatisch Fördergeschwindigkeit, um den Output zu maximieren und liefert auch die notwendigen Datenpunkte, um das Bausystem für zukünftige Projekte anzupassen – damit auch dort der Output maximiert und die Kosten minimiert werden.“

Das Unternehmen verspricht seinen Kunden große Vorteile. Dabei verweist es auf das erste realisierte Projekt, ein Wohngebäude mit 54 Einheiten im deutschen Weißenthurm, das im Mai 2022 in Betrieb genommen wurde. Das Gebäude emittiert laut Gropyus über den kompletten Lebenszyklus bis zu 95 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zu den Referenzwerten nach der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) und dem Deutschen Gebäudeenergiegesetz (GEG). „Es ist im Betrieb energiepositiv“, so Oswald. „Die Kosten liegen auf dem Niveau von Standardgebäuden. Die Bauzeit ist aber um die Hälfte kürzer. Das senkt bei hohen Zinsen die Finanzierungskosten beträchtlich.“ Der Gropyus-Manager ist daher zuversichtlich, dass man die ambitionierten Ziele auch erreichen wird: „Wir arbeiten derzeit an rund 50 Projekten. Die Produktion ist für das laufende Jahr bereits ausgelastet.“