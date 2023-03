Village im Dritten: Energieversorgung neu gedacht

Breiter Energiemix im Village im Dritten

Geothermie ist eine der wichtigsten Energiequellen, sie soll 75 Prozent des Heiz- und Kühlbedarfs abdecken. Hierfür wurden vor kurzem die ersten von 500 Erdwärmesonden eingesetzt. Bis Mitte 2023 sollen 400 in der Erde sein, der Rest Anfang 2024. "Die Doppel U-Erdwärmesonden sind ein wassergeführtes System, das Einsetzen erfolgt durch ein Spülbohrverfahren“ so Gerd Pichler, Leiter der ARE Projektentwicklung. Nach erfolgreicher Implementierung im Erdreich werden die Sonden über Leitungen zu einem Anergienetz zusammengeschlossen, sodass die Erdwärme zu den Gebäuden

im Quartier transportiert wird.

Wärme und Kälte können so je nach Jahreszeit in der Erde gespeichert werden: Für den Sommer wird die Kälte vom Winter im Erdreich gespeichert. Im Sommer wird wiederum die Wärme ins Erdreich geführt, um diese im Winter wiederzuverwenden. Um die Gebäude zu temperieren, wird diese gespeicherte Wärme von der Erde über Wärmepumpen in die Wohnungen transportiert. Geheizt wird dann mit Flächenheizsystemen, die Wohnungen mit Temperaturen bis zu 37 Grad versorgen können. Neben den Sonden sind die Photovoltaikanlagen auf den Dächern ein weiterer Bestandteil des Energiekonzepts, die unter anderem Strom für die Wärmepumpen liefern. Die Gebäude sind zudem an das Fernwärme- und Stromnetz angebunden, um auch für sonnenarme Tage gerüstet zu sein.