Alte Gebäude sind nicht selten eine Herausforderung, wenn es um deren Abriss geht. Einerseits gilt es, möglichst schnell und effizient dafür zu sorgen, dass der vom Gebäude belegte Platz frei wird, andererseits gilt es, wertvolle Ressourcen vom Bauschutt zu trennen und wiederzuverwerten. Bislang fallen beim Abbruch von Gebäuden zwar Jahr für Jahr große Mengen an Bauschutt und Betonabbruch an, die allerdings nur teilweise recycelt und stattdessen zu einem großen Teil deponiert werden und damit verloren gehen.

Hier schaffen innovative Technologien Abhilfe, konkret moderne Abbruchgeräte. Diese hochspezialisierten Maschinen spielen eine entscheidende Rolle bei der effizienten und präzisen Durchführung von Abbrucharbeiten.

Die Roboter kommen

Die Zukunft des Abbruchs liegt dabei – zumindest zu großen Teilen - in den Händen von Roboterbaggern. Diese ferngesteuerten oder sogar autonomen Maschinen sind mit hochentwickelten Algorithmen ausgestattet, die eine präzise und kontrollierte Demontage ermöglichen. Durch ihre Flexibilität können sie sich problemlos an unterschiedliche Abbruchbedingungen anpassen und selbst in engen Räumen operieren. Mit Greifern, Scheren oder anderen speziellen Anbaugeräten bewaffnet, erledigen sie den Rückbau mit einer bisher unerreichten Effizienz.

Mit der Markteinführung des „DXR 95“ erweiterte beispielsweise Husqvarna Construction unlängst das eigene Angebot an Abbruchrobotern um ein leichtes, kompaktes und trotzdem leistungsstarkes Modell (siehe auch Seite XYZ). Der Neuzugang wurde laut Daniel Lundberg, Global Product Manager bei Husqvarna Construction, für höchste Produktivität auf engstem Raum entwickelt und soll effizientes Arbeiten auch dort ermöglichen, wo andere Abbruchroboter an ihre Grenzen stoßen. Also zum Beispiel in engen Durchgängen, schwer zugänglichen Kellern oder in steilem Gelände.

Weniger Komponenten und mehr Intelligenz

Der Abbruchroboter-Spezialist Brokk kündige wiederum vor kurzem die Einführung von „SmartPower+“ an, einer neuentwickelten Generation von Robotern, die erhebliche Verbesserungen in Sachen Produktivität, Bedienerlebnis und Intelligenz bieten soll. Die Roboter sollen etwa die Betriebszeiten mit konstanter Leistungsabgabe über die gesamte Zeit erhöhen und so für mehr Leistung sorgen. Die jüngste Generation wurde von Experten mit robusten Komponenten entwickelt und sei laut Martin Krupicka, CEO der Brokk Gruppe, widerstandsfähig gegen Stöße, extreme Temperaturen und Vibrationen. Zudem sind die Roboter und Bedienboxen nach IP65 staub- und wassergeschützt. Daneben wurde die Zahl der verwendeten Komponenten reduziert, so kommen beispielsweise um 87 Prozent weniger Kabel und Steckverbinder zum Einsatz. Damit würden Schwachstellen reduziert und gleichzeitig Wartung und Fehlerbehebung erleichtert, was wiederum die Lebensdauer des Roboters erhöht.