Autonomie, e-Mobilität und Gaming für kompakte Baumaschinen

„Auch bei den kompakten Cat Baumaschinen finden Assistenzsysteme ihren Einzug in der Maschinentechnologie“, betont Manfred Pani von Zeppelin Österreich. „Sie vereinfachen den Betrieb, es kommt zu genaueren und sichereren Arbeitsabläufen und senken somit die Betriebskosten.“

Ein weiterer Bereich der Automatisierung ist die Integration von autonomen Funktionen in Kompaktmaschinen. Fortschritte in der Robotik und künstlichen Intelligenz ermöglichen Maschinen, Aufgaben autonom auszuführen. Dies ist besonders nützlich in gefährlichen Umgebungen oder bei monotonen, sich wiederholenden Aufgaben. Autonome Kompaktmaschinen können mithilfe von Sensoren Hindernisse erkennen und Hindernisse umfahren, wodurch Unfälle vermieden werden. Diese Entwicklung hat das Potenzial, die Sicherheit am Arbeitsplatz erheblich zu verbessern.

Huppenkothen setzt beispielsweise bereits seit mehreren Jahren auf die Hub- und Schwenkbegrenzung „HUPPLimit“. Dabei setzen die Nutzer*innen der Maschine die einzuhaltenden Limits. Die Grenzpunkte für den Hub- und Schwenkbereich würden im Rahmen dessen angefahren, am Bediengerät festgelegt und bestätigt. Die Steuerung könne dabei universell, sowohl als reine Hub- oder Schwenkbegrenzung oder als kombinierte Hub- und Schwenkbegrenzung verwendet werden. Werde ein Grenzbereich erreicht, werde die Vorsteuerung für diese Bewegung gesperrt. Die Stellung des Hauptarms wird mittels Neigungssensor erfasst, bei eingeschalteter Schwenkbegrenzung werde zudem auch die Seitenversetzung gesperrt.

Ein großer Vorteil die Unabhängigkeit, sowohl von einer direkten GPS Verbindung als auch von anderen externen Datenquellen (wie etwa dem Mobilfunknetz). Durch diese Unabhängigkeit von einem direkten Netzzugang sei auch ein Einsatz unter Tage beziehungsweise im Tunnelbau möglich.

Kompakt und trotzdem leistungsstark

Ein weiterer Trend am Kompaktmaschinenmarkt ist die stetige Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Hersteller arbeiten kontinuierlich daran, die Leistungsfähigkeit ihrer Maschinen zu steigern, ohne die Größe wesentlich zu verändern. Dies ermöglicht es den Anwender*innen, in beengten Baustellenumgebungen effizienter zu arbeiten. Dieser Trend hat sich insbesondere in städtischen Umgebungen als äußerst nützlich erwiesen, wo der Platz oft begrenzt ist.

Mit dem „A 918 Compact Litronic“ hat beispielsweise Liebherr einen Kompakt-Mobilbagger im Programm, der neben der kompakten Bauweise durch hohe Leistungsfähigkeit sowie durch eine sehr gute Fahrleistung bei sehr geringem Kraftstoffverbrauch überzeugen soll. Das Einsatzgewicht des A 918 Compact Litronic liege dem Hersteller zufolge bei 17.500 bis 19.600 kg. Die 115 kW/156 PS starke Maschine kombiniere Kraft und Geschwindigkeit ideal mit enormer Flexibilität. Die Anforderungen der Abgasstufe IV würden mit der Kombination aus einem Dieseloxidationskatalysator und einem SCR-System erfüllt, betont der Hersteller. Ein Partikelfilter könne optional, je nach Anforderung. eingebaut werden. Das Gesamtsystem reduziere die Abgasemissionen effektiv und habe dabei keine Leistungseinbußen zur Folge.

Mit dem „Liebherr-Power-Efficiency (LPE)“-System,, welches alle Powermanagementprozesse der Liebherr-Compact-Mobilbagger optimal regeln soll, werde der Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert. Das proaktive Eingreifen in die Motorsteuerung, die Veränderung des Schwenkwinkels der Hydraulikpumpe und die Anpassung der Motordrehzahl sollen dabei zum optimalen Wirkungsgrad der Antriebskomponenten in jeder Arbeitssituation führen.

Die Kompaktmaschinenbranche hat auch verstärkt auf die Entwicklung von Mehrzweckmaschinen gesetzt. Dies sind vielseitige Maschinen, die für eine breite Palette von Aufgaben eingesetzt werden können, was den Bedarf an verschiedenen spezialisierten Maschinen reduziert und die Investitionskosten senkt. Mehrzweckmaschinen sind in der Lage, verschiedene Anbaugeräte und Werkzeuge zu nutzen, um sich den sich ändernden Anforderungen in Bauprojekten anzupassen.

Wachsende Gamification der Steuerlösungen

In der modernen Bauindustrie stehen Effizienz, Genauigkeit und Produktivität an vorderster Stelle. Die Steuerung von Kompaktmaschinen erfordert präzise Fähigkeiten und Fachwissen. Um den Betrieb dieser Maschinen zu optimieren und gleichzeitig die Schulung der Bediener*innen zu vereinfachen, greift die Branche vermehrt auf innovative Methoden zurück. Ein wachsender Trend in der Branche ist die sogenannte Gamification, bei der spielerische Elemente in die Bedienung von Kompaktmaschinen integriert werden, um die Leistung und Schulung zu verbessern.

Gamification ist ein Ansatz, bei dem Spielmechaniken und -elemente in nicht-spielerische Kontexte integriert werden, um die Motivation, das Engagement und die Leistung zu steigern. Dieser Ansatz hat in verschiedenen Branchen, einschließlich der Bildung und des Gesundheitswesens, bereits Erfolge ­erzielt. In der Bauindustrie wird die Gamification zunehmend genutzt, um Bediener*innen von Kompakt­maschinen zu schulen, zu motivieren und zu belohnen. Die Schulung neuer Bediener*innen ist eine der Hauptanwendungen der Gamification. Anstatt trockener Theorie und monotoner Praxisübungen werden Schulungsprogramme zunehmend in spielerische Herausforderungen umgewandelt. Dies kann in Form von Simulationsspielen, Wettbewerben oder virtuellen Übungen erfolgen.

In solchen Spielen müssen die Teilnehmer bestimmte Aufgaben erfüllen, die den Betrieb von Kompaktmaschinen simulieren. Diese Aufgaben können das Beladen von LKWs, das Graben von Gräben oder das Verlegen von Rohren umfassen. Die Bediener*innen werden dazu ermutigt, diese Aufgaben so präzise und effizient wie möglich auszuführen. Dabei werden Punkte oder Belohnungen vergeben, je nachdem, wie gut die Aufgaben erledigt werden. Die Gamification von Schulungsprogrammen macht das Lernen interaktiver und motivierender. Die Bediener*innen können ihre Fähigkeiten in einer sicheren Umgebung entwickeln und gleichzeitig um die besten Ergebnisse konkurrieren.

Spielend Leistung optimieren

Die Gamification beschränkt sich aber nicht nur auf die Schulung, sondern erstreckt sich auch auf den täglichen Betrieb von Kompaktmaschinen. Bediener*innen können während ihres Arbeitstags an Challenges oder Wettbewerben teilnehmen, die darauf abzielen, ihre Leistung zu steigern.

Zum Beispiel könnten Bediener*innen in einem Wettbewerb darum konkurrieren, wer in einer bestimmten Zeit die meisten Schaufeln Erde bewegen kann, ohne dabei Genauigkeit und Sicherheit zu vernachlässigen. Diejenigen, die die besten Ergebnisse erzielen, können Belohnungen oder Anerkennungen erhalten. Solche Wettbewerbe schaffen Anreize für Bediener*innen, ihr Bestes zu geben und ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.

Moderne Kompaktmaschinen sind häufig auch mit Telematiksystemen ausgestattet, die Echtzeitdaten zur Maschinenleistung liefern. Diese Daten können in die Gamification integriert werden, um Bediener*innennenn unmittelbare Rückmeldungen zu ihrem Betrieb zu geben. Ein Beispiel wäre die Verwendung von Telematikdaten, um den Bediener*innen zu zeigen, wie präzise sie bei der Ausführung von Aufgaben waren. Dies könnte in Form von Punkten oder Belohnungen erfolgen, die auf der Genauigkeit und Effizienz basieren. Bediener*innen erhalten so unmittelbares Feedback über ihre Leistung und können gezielt an Verbesserungen arbeiten.

Die Gamification hat sich in der Bauindustrie als äußerst effektive Methode erwiesen, um die Schulung von Bediener*innennenn zu verbessern und die Leistung zu steigern. Mit den Fortschritten in Telematik und Digitalisierung wird die Integration von Gamification in die Bedienung von Kompaktmaschinen noch weiter wachsen. In der Zukunft könnten immersive virtuelle Realitätsumgebungen eingesetzt werden, um Bediener*innen realistische Simulationen von Bauprojekten zu bieten. Diese Simulationen könnten komplexe Szenarien nachstellen, die es Bediener*innen ermöglichen, ihre Fähigkeiten in herausfordernden Umgebungen zu testen. Die Gamification wird auch dazu beitragen, die jüngere Generation für den Beruf der Kompaktmaschinen-Bediener*innen zu begeistern. Junge Menschen, die mit Videospielen aufgewachsen sind, werden sich von spielerischen Schulungsmethoden angezogen fühlen und ihre Fähigkeiten schneller entwickeln.

www.zeppelin.com

www.liebherr.com

www.bobcat.com

www.huppenkothen.com

www.kuhn.at