Kreislaufwirtschaft als Baustein

Bei MAN Truck wird gerade nicht nur an Antrieben der Zukunft geforscht, auch aufkommende Herausforderungen wie der Umgang mit Ressourcen und Recycling beschäftigen das Unternehmen. Zur Er­reichung der selbstgesteckten Klimaziele sieht der Hersteller die Kreislaufwirtschaft als einen weiteren Baustein. Ausgehend von der Tatsache, dass immer mehr elektrisch angetriebene Lkws auf die Straßen kommen, rückt das Recycling von Batterien in den Vordergrund.

Das sogenannte First Life ist dabei der reguläre Einsatz der Batterie im Fahrzeug. Je nach Kapazität und dem "state of health" kann eine Batterie im Anschluss dazu aufbereitet werden, um in ihrem "second life" etwa als Pufferspeicher für Solaran­lagen oder anderswo noch einmal zum Einsatz zu kommen. Zu guter Letzt kommt es zum Recycling der Hochvoltbatterie, aktuell umfasst das etwa 70 Prozent des Materials. Dabei können wertvolle Ressourcen geschont werden und Rohstoffe einerseits für die Neuproduktion von Batterien wiederverwendet werden, andererseits auch in neuen Produkten wie etwa Katalysatoren und Brennstoffzellen zur Anwendung kommen. Andere Materialien, beispielsweise ­Schlacke, die bei Pyrometallurgie entsteht, kann im Straßenbau eingesetzt werden. Entwickeln sich Markt und Nachfrage für solch recycelte Produkte weiter, können 100 Prozent erreicht werden. Dazu arbeitet MAN auch eng mit anderen Hersteller*innen wie ­Scania und VW zusammen, um Austausch und Synergien in einem noch neuen, vor allem aber auch rasant veränderlichen Themengebiet zu gewährleisten.