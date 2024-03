Baustelle der Zukunft

Anbaugeräte und Schnellwechsler, einst vor allem als unterstützende Werkzeuge betrachtet, haben sich heute zu unverzichtbaren Komponenten entwickelt, die nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch die Sicherheit und Flexibilität auf Baustellen verbessern. Wenig Wunder, befindet sich die Bautechnikbranche doch kontinuierlich im Wandel - und Flexibilität ist dabei ein zentraler Schlüssel. Früher war das Wechseln von Anbaugeräten eine zeitaufwändige Aufgabe, welche die Produktivität zum Teil stark beeinträchtigte. Schnellwechsler revolutionieren diesen Prozess, mit nur wenigen Handgriffen können heute Baumaschinenbetreiber*innen Anbaugeräte austauschen, ohne die Maschine dabei verlassen zu müssen. Dies spart nicht nur wertvolle Arbeitszeit, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, flexibler auf wechselnde Anforderungen zu reagieren.

Innovative Forsttechnik

So präsentierte der oberösterreichische Forsttechnik-Spezialist Westtech auf der Landtechnik-Fachmesse Agritechnica im Herbst letzten Jahres neue Entwicklungen aus dem hauseigenen Portfolio. Als Highlight stand dabei der Fällgreifer „Woodcracker C650“ im Mittelpunkt des Messeauftritts. Die Baumschere verfügt über einen Schneiddurchmesser von bis zu 70 Zentimeter, auch der Rest der Maschine ist auf das entsprechende Gewicht des Schnittgutes ausgelegt. Die Bolzenlagerungen wurden dafür sehr stark konzipiert, auch die Greifkraft des Drei-Finger-Greifers wurde dem Unternehmen zufolge deutlich erhöht. Der gesamte Fällgreifer wird aus „Hardox“- Stahl gefertigt, der Körper zudem KTL-grundiert – und zwar nach einem Standard, der sonst in der Automobilindustrie üblich sei, wie das Herstellerunternehmen betont. Auf die Grundierung wird anschließend noch eine Pulverdeckbeschichtung eingebrannt, die ideal für den Außeneinsatz geeignet sei. Das Trägerfahrzeug muss, bei einem Eigengewicht des C650 von über drei Tonnen, ein Dienstgewicht von 28 bis 40 Tonnen aufweisen.

Da die Agritechnica eine Indoor-Messe ist und die Maschinen daher nur statisch ausgestellt wurden, hat Westtech kurzerhand nach der Messe einen Demo Day veranstaltet, um die Produkte im Einsatz zeigen zu können. Zu sehen war dabei unter anderem die große Greifersäge „Woodcracker CS780“, die größte Greifersäge im Westtech-Produktportfolio mit einem Schnittdurchmesser von 75cm und einem Eigengewicht von 1670kg. Ebenfalls gezeigt wurde der „Fellertruck“, ein Gesamtkonzept bestehend aus einem LKW mit Kran, an dem ein „Woodcracker CS Manipulator“ angebaut wird, um so Bäume mit höchstmöglicher Reichweite fällen zu können. Zusätzlich werden damit die Rüstzeiten minimiert, da der LKW über eine Straßenzulassung verfügt und so schnell selber von einer Baustelle zur anderen kommt. Die variablen Stützen ermöglichen ein kompaktes Arbeiten, so kann auf einem Fahrstreifen gearbeiteten werden ohne den Verkehr lahm zu legen.

Baustellensicherheit verbessern

Die Integration von Anbaugeräten und Schnellwechslern bietet Unternehmen zahlreiche Chancen. Durch die Vielseitigkeit können diese die eigene Flotte optimal auslasten und verschiedene Projekte mit nur einer Maschine abwickeln.