Moderne Betonpumpen sind heute mit fortschrittlichen Steuerungssystemen ausgestattet, die nicht nur die Präzision und Geschwindigkeit bei der Betonförderung verbessern, sondern auch eine nahtlose Integration in digitale Bauprozesse ermöglichen. So erlaubt etwa Telematik-Technologie die Echtzeitüberwachung und Fernwartung der Systeme, wodurch einerseits Ausfallzeiten minimiert und andererseits die Gesamteffizienz gesteigert wird.

Der Bautechnik-Spezialist Liebherr präsentierte etwa vor einiger Zeit die „31 XXT Autobetonpumpe“, die sich dem Hersteller zufolge auf kleineren bis mittleren Baustellen genauso zu Hause fühlen soll, wie in Gebäuden. Die kleinste Pumpen-Type aus der 30-Meter-Baureihe weist nun für den kompakten, fünfteiligen Verteilermast der jüngsten Entwicklung eine äußerst geringe Ausfalthöhe von nur 5,4 Metern auf. Damit werde maximale Flexibilität auf kleineren und beengten Baustellen, aber auch bei Arbeiten in Gebäuden, ermöglicht.

Eine „LiDriveIn“ benannte Funktion sorge dabei für sicheres Arbeiten auf Baustellen mit niedrigen Deckenhöhen. Die 31 XXT kann dabei mittels LiDriveIn mit zusammengefaltetem Armparket vor dem Fahrerhaus im Normalbetrieb in ein Gebäude einfahren. Um den Mast nach vorn zu bringen, ist das Ausschwenken der Abstützarme nicht nötig, es müssen lediglich die Abstütz-Zylinder nach unten ausgefahren werden. Maschinenführer*innen würden danach die Abstütz-Zylinder wieder anheben und in Folge mitsamt dem Mastpaket vor dem Fahrerhaus in ein Gebäude einfahren. Dort könne nach Belieben abgestützt werden, zum Beispiel Voll-, Teil- oder einseitige Abstützung. In einer Halle lasse sich der Mast durch die kurzen Armsegmente und die niedrige Ausfalthöhe ebenso unkompliziert vor dem Fahrerhaus ausfalten. So könnten die letzten Zentimeter eingespart werden, wie das Herstellerunternehmen betont. Aus Lastgründen wird die LiDriveIn-Funktion ausschließlich in Kombination mit einem vierachsigen Chassis angeboten.