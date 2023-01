Häufig werden Betonpumpen mit High-Rise und dem Bauen ins Vertikale assoziiert. Doch ihre Reichhöhen sind bei weitem nicht der einzige Vorzug. Sie sind vor allem auch wesentlich zuverlässiger, zeitsparender und präziser. So erfüllen sie auch in der Baugrund-Vorbereitung eine Schlüsselrolle für ein gelungenes Fundament, von dem die Stabilität und Langlebigkeit des späteren Bauwerks abhängt. Die Liebherr-Raupenbetonpumpe 110 D-K ist zumeist im Tandem mit einem Ramm- und Bohrgerät im Einsatz. Um Bohrgeräte bei der Bohrpfahlgründung mit Beton zu versorgen, kann die Raupenbetonpumpe mit angeschlossenem Betonschlauch parallel an die verschiedenen Einsatzpositionen mitfahren. Die bis zu 25 Meter tiefen Löcher zur Baugrundvorbereitung werden direkt beim Herausziehen des Bohrers mit Beton aufgefüllt, der über ein Rohr in der Mitte des Bohrers nach unten gedrückt wird. Die beiden Maschinen sind auch digital miteinander verbunden, um Informationen austauschen und kommunizieren zu können. Vor allem für wiederkehrende Abläufe lassen sich damit Prozesse optimieren.

Auch Putzmeister hat sein Sortiment an Raupenbetonpumpen des Typs BSC erweitert. Der Neuzugang der Performance Line, die BSC 1409 D5, ist ebenfalls Spezialistin für Bohrpfahlarbeiten. Denn die Eigenschaften der BSA-Betonpumpen werden hierbei mit einem Raupenfahrwerk kombiniert, sodass sie autonom als Bohrpfahlverfüllungsmaschine zum Einsatz kommen kann. Das Modell der Performance Line wurde eigens so konfiguriert, dass sie bereits alles mitbringt beziehungsweise an Bord hat, was es für die tägliche Arbeit auf solchen Gebieten bedarf.