Es grünt so grün in Stadt und Land

Die grüne Branche ist vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Das eigene Zuhause und das unmittelbare Umfeld rückten verstärkt in den Fokus, ­Reisen und Urlaube waren eingeschränkt, und so wurde viel ins Grün investiert. Parallel zu dieser Entwicklung stieg auch in Ballungszentren das Bedürfnis nach Freiräumen merklich an. In der zunehmenden Ökologisierung der Stadt sehen viele in der Branche eine Chance, einerseits um dringend benötigte Lösungen fürs Klima zu liefern, andererseits um auch für die eigenen Unternehmen Lösungen zu finden, weiterwachsen zu können. Österreichs Städte gelten bereits als besonders grün, Wien wird in internationalen Rankings stets topplatziert. Unzählige neue Parks wurden und werden errichtet, Grünflächen geschaffen, Stadtbäume gepflanzt und die Dächer- und Fassaden­begrünung durch Beratung und Förderung forciert. Platz ist rar und die Bedeutung von Entsiegelung steigt stetig.

„Dabei sind die kommunalen Anforderungen recht hoch und auch die einzusetzenden Maschinen und Geräte müssen hohen Standards entsprechen“, führt Heigl dazu aus. HKL setzt demgemäß auf modernes Equipment, auch mit Akku- oder Elek­tro­­-

technik wie beim neuen vollelektrischen Mini­dumper aus der Zero-Emission-Serie.