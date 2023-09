Baustelle der Zukunft

Auch Palfinger sieht Nachhaltigkeit als wichtigen Faktor. Mit der P 250 BK eDRIVE präsentierte das Unternehmen unlängst die erste emissionsfreie Hubarbeitsbühne, die in Serie gebaut wird. Die Baustelle der Zukunft, erklärt Michael Gruböck, Managing Director Access Platforms Palfinger EMEA, benötige Lösungen, die vernetzt, intelligent und flexibel einsetzbar seien. Mit der Vision & Strategie 2030 habe sich Palfinger das Ziel gesetzt, integrierte Gesamtlösungen zu schaffen, die vernetzt und smart die Herausforderungen von Morgen bewältigen. Dabei spiele die Elektrifizierung eine wichtige Rolle, denn emissionsfreies und lärmreduziertes Arbeiten würde bald schon die Norm sein. Hubarbeitsbühnen seien perfekt geeignet, diese Anforderungen zu erfüllen, da sie sichere und schnelle Einsätze in engen, dichtverbauten Gassen ebenso wie auf unebenem Gelände ermöglichten. Auf der Fachmesse APEX 2023 präsentiere Palfinger dementsprechend eine Reihe aktueller Anwendungen, die durch die Vorteile der Elektrifizierung schadstofffreies sowie lärmarmes Arbeiten ermöglichen.

„Emissionsfrei, leise und sicher. Gemeinsam mit unserem starken Partner Iveco wurde mit der P 250 BK eDRIVE auf dem emissionsfreien Iveco-eDaily-Fahrgestell eine Lösung geschaffen, die in jeder Hinsicht auf unsere Ziele einzahlt. Die gemeinsame Expertise wurde zielführend und erfolgreich eingesetzt, um mithilfe einer neuen Technologie die bewährte Performance sicherzustellen und weiter zu optimieren. Das auf der APEX ausgestellte Ergebnis wird die Branche nachhaltig verändern“, unterstreicht Gruböck.

In urbanen Bereichen könne die nachhaltige und geräuscharme Hubarbeitsbühne mit ihrer Arbeitshöhe von knapp 25 m punkten. Das Modell aus der Light-NX-Klasse wurde laut Hersteller platzsparend und robust konstruiert und mit drei unterschiedlichen Abstützkonfigurationen ausgestattet. Das vollelektrische Fahrgestell sei mit hohem Drehmoment und effizienter Motorbremsleistung besonders dynamisch zu fahren. Im Arbeitseinsatz stehe es daher einer fossil betriebenen Lkw-Hubarbeitsbühne in Sachen Effizienz und Leistung in nichts nach. Eine Umstellung der Arbeitsgewohnheiten sei dadurch nicht notwendig.

Kostenersparnis durch Elektroantrieb

Die Vielseitigkeit von Baumaschinen ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Elektrische Anhänger können in Kombination mit emissionsfreien Zugfahrzeugen für den Transport von Materialien genutzt werden. Bauaufzüge und Hebebühnen ermöglichen sicheres Arbeiten in großen Höhen, während Arbeitsbühnen Wartungsarbeiten an Gebäuden erleichtern. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von elektrischen Baumaschinen ermöglicht es dabei, sie in unterschiedlichen Bauprojekten einzusetzen. Ob es sich um den Bau eines Wolkenkratzers, die Renovierung historischer Gebäude oder den Ausbau von Verkehrs­infrastruktur handelt, emissionsfreie Baumaschinen können sich jeglichen spezifischen Anforderungen anpassen.

Der Einsatz von nachhaltigen Baumaschinen geht zudem Hand in Hand mit Umweltvorteilen. Durch den Verzicht auf fossile Brennstoffe und den reduzierten Energieverbrauch verringern sich die CO₂-Emissionen erheblich. Dies trägt zur Bekämpfung des Klimawandels bei und unterstützt die globalen Bemühungen zur Emissionsreduktion. Zudem können Betreiber von Baumaschinen langfristig von einer Kostenersparnis profitieren, da elektrisch betriebene Maschinen oft niedrigere Betriebskosten aufweisen und von steuerlichen Anreizen für umweltfreundliche Technologien profitieren können.

Zukünftige Baustellen werden also in einem viel höheren Maße elektrifiziert sein, als das heute der Fall ist. Bislang fehlt allerdings oft noch die passende Infrastruktur. Hier setzt Liebherr an, um die Energieversorgung für mobile Maschinen auf Baustellen mit begrenzter oder ohne Netzversorgung zu ermöglichen. Das Unternehmen entwickelt mobile Energiespeichersysteme. Die Herausforderung auf vollelektrifizierten oder hybrid betriebenen Baustellen sei dabei der Betrieb von Maschinen mit maximaler Leistung, das Laden aller Maschinen in Pausenzeiten sowie das Glätten von Leistungsspitzen auf Baustellen mit begrenzter Netzversorgung. Elektrifizierte Maschinen könnten über Energiespeicher lokal emissionsfrei betrieben oder geladen werden.