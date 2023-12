Der German Design Award zeichnet in Sachen innovatives Design und globale Wettbewerbsfähigkeit aus In diesem Jahr gehört Rototilt zu den Gewinnern: 2022 hatte das im schwedischen Vindeln ansässige Tiltrotator-Unternehmen ein neues Produktkonzept namens „Rototilt Control“ auf den Markt gebracht. Dazu gehört auch das neue Produkt RC Joysticks. Für diese Innovation erhielt das Unternehmen nunmehr den dritten Award. Zuvor wurde sie bereits mit dem IF Design Award 2023 und mit dem Red Dot Award 2023 ausgezeichnet.

„Diese renommierte Auszeichnung für unsere RC Joysticks nehmen wir mit Freude in Empfang“, kommentiert Produktmanagerin Caroline Jonsson. Die RC Joysticks wurden entwickelt, um eine Tiltrotator-Steuerung mit großer Präzision und hervorragender Ergonomie zu ermöglichen. Dies ist nicht der erste Designpreis, den Rototilt 2023 gewonnen hat.