Komplexe Tiefbauprojekte

Bauvorhaben benötigen üblicherweise ein solides Fundament – und zwar präzise abgestimmt auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit und den vorgesehenen Verwendungszweck. Gerade bei größeren Bauvorhaben oder auch Infrastrukturprojekten sind dabei Speziallösungen gefragt. Wenig Wunder also, dass sich der Spezialtiefbau in den letzten Jahrzehnten zu einem essenziellen Bestandteil der Bauindustrie entwickelt hat. Gerade bei der Realisierung anspruchsvoller Bauprojekte in urbanen Umgebungen und bei der Bewältigung der wachsenden infrastrukturellen Herausforderungen spielt diese hochspezialisierte Disziplin des Bauwesens eine entscheidende Rolle.

Ganz egal, ob es um Baugrubensicherung, Hang­sicherung, Tiefgründung oder auch Dichtwände für Hochwasserschutzprojekte und Bodenverbesserungen geht, am Spezialtiefbau führt heute kein Weg vorbei. Die Technik entwickelt sich dementsprechend kontinuierlich weiter. Etwa im Bereich der Bohrtechniken. Moderne Bohrmaschinen sind heute in der Lage, selbst in den härtesten Bodentypen zu arbeiten, wodurch die Effizienz und Präzision von Bauprojekten erheblich verbessert werden. Die Einführung von computergesteuerten Bohrsystemen ermöglicht es Ingenieuren zudem, die Tiefe, Neigung und Richtung der Bohrungen genau zu kontrollieren, was bei Projekten wie dem Bau von Tunneln und Fundamenten von Hochhäusern von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus nutzen einige Unternehmen auch innovative Techno­logien wie Schall- und Vibrationssensoren, um potenzielle Auswirkungen auf die Umgebung zu minimieren.

Das Schweizer Unternehmen Kibag erstellt beispielsweise für die Schifffahrtsgesellschaft am Vierwaldstättersee neue Anlegepfähle. Dafür wurde von Kibag zum ersten Mal ein Bohrgerät aus der „LB“-Serie von Liebherr genutzt. „Das Problem ist, dass wir hier nicht rammen können,“ erklärt Markus Waldis, seines Zeichens Polier bei Kibag. „Der Boden ist zu hart. Daher müssen wir die Pfähle bohren und dann betonieren.“

Herausforderung schwimmend bohren

In Seelisberg, an der Südseite des Vierwaldstättersees, bohrt das Team daher von einem Ponton aus mit dem Bohrgerät LB 30 die Pfähle – von der Wasseroberfläche abwärts rund zwölf Meter bei einem Durchmesser von 1.300 Millimetern. „Nach einer Wassertiefe von drei Metern kommt ein Steinsegment, und danach muss mindestens sechs Meter in den Felsen gebohrt werden.

Genau dieser Fels wurde zum Härtetest für das Baustellenpersonal und besonders für das neue LB 30. „Der Stein ist einfach pickelhart. Die ganze Maschine vibriert“, betont Waldis die extremen Herausforderungen. Erschwerend komme hinzu, dass mit dem Bohrgerät vom Ponton aus nicht genügend Druck ausgeübt werden kann. „Ansonsten heben wir nur den Ponton. Den müssen wir sehr gut sichern, damit er beim Bohren hält.“

„Da der Grund sehr hart ist, müssen wir die Spitze der Bohrschnecke sehr oft wechseln, um in den Felsen bohren zu können“, erläutert Gianluca Diaco, der seit 14 Jahren Gerätefahrer bei Kibag ist und im Zuge des Projekts zum ersten Mal auf einer Wasserbaustelle arbeitete. Trotz der schwierigen Voraussetzungen zeigt er sich vom Liebherr-Bohrgerät überzeugt. „Es ist sehr stark, kompakt und schnell in den Bewegungen. Man kann alles damit machen.“ Waldis ergänzt: „Das Gerät läuft einwandfrei – tipptopp. Es muss große Vibrationen aushalten. Es ist ein großer Härtetest für die Maschine. Aber bis jetzt meistert sie es wunderbar.“

Nachdem die Wasserbauspezialisten von Kibag die Außenrohre betoniert haben, kommt der Anlegepfahl für die Schiffe hinein. Ein Gummi zwischen Außenrohr und Pfahl sorge dabei dafür, dass sich der Pfahl etwas bewegen kann und nicht zu starr ist, wenn Schiffe anlegen. Damit sich der Anlegepfahl nicht drehen kann, muss dieser unter Wasser von einem Taucher gesichert werden.

Um das Bohrgerät überhaupt auf die Baustelle zu bringen, sei das Team von Kibag mit dem Ponton rund sechs Stunden über den See gefahren. Die Achereggbrücke im Südwesten des Vierwaldstättersees war dabei eine erste Herausforderung, wie Waldis erklärt. „Wir mussten auf die Höhe achten und konnten das Bohrgerät erst nach der Brücke, also erst auf See, aufstellen. Unser Ponton ist relativ groß – rund 18 Meter breit und 40 Meter lang –, und wir haben viel Gewicht darauf. Das hat alles sehr erschwert.“