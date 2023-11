300 Geräte in Österreich

An den Standorten in Feldkirch und St. Margrethen stehen derzeit 550 Geräte wie Scheren-, Teleskop-, Raupen- und Mastbühnen, diverse Stapler-Typen sowie Minikräne zum Verleih. Bis auf minimale länderspezifische Unterschiede bietet Mietlift.com in Österreich (300 Geräte) und der Schweiz (250 Geräte) künftig die gleichen Maschinen an. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter*innen.