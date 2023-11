Potenzial in Saudi-Arabien

Nicht nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten erkennt man die Vorteile des Baustoffrecyclings. Christian Windhager, Area Sales Manager bei Rubble Master für den Nahen Osten, Afrika, Spanien und Portugal, sieht besonders in Saudi-Arabien großes Potenzial. Seit 2012 ist Rubble Master dort aktiv. „Wir lenken mit unseren Maschinen den Fokus auf nachhaltige Praktiken und zeigen wie Ressourcen effizient genutzt und Baumaterialien wiederverwertet werden können.“ Im letzten Jahrzehnt wurden 50 RM-Anlagen in dieses Land exportiert und bei prestigeträchtigen Projekten wie dem Neubau der Universität in der Hauptstadt Riad eingesetzt.