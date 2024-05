Schnell auf Änderungen reagieren

„Der Vorteil beim Kauf ist, dass der Bagger Eigentum und damit jederzeit griffbereit ist“, unterstreicht indes Alexander Höss, Geschäftsführer des Baumaschinenmarktplatzes Digando. Das Unternehmen sieht sich als „Digitalisierungspartner für Vermieter von Baumaschinen und Bautechnik“ und betreibt den B2B-Marktplatz „Digando.com“. Dort werden mittels verschiedener Suchfunktionen, intelligenter Algorithmen und des eigenen Partnernetzwerks Mietkunden und Vermieter von Baumaschinen und Bautechnik vermittelt. Ziel sei es dabei, Mieter und Vermieter von administrativem Aufwand zu befreien und somit auf beiden Seiten Kosten und Zeit zu sparen.

Allerdings würden sich die Anforderungen an die jeweilige Baumaschine nicht selten von Projekt zu Projekt ändern. „Je nach Grabtiefe und Gelände ist ein anderes Baggermodell die erste Wahl. Wieviele Tonnen muss er heben können? Welcher Löffel ist nötig? Wie viel Platz ist vorhanden? Abhängig davon ergibt sich das ideale Gerät. Alle Varianten im Eigentum zu haben ist für Bauunternehmen kaum möglich“, so der Geschäftsführer. Universalgeräte, die oft im Einsatz sind, seien beispielsweise für mittelständische Unternehmen dennoch für den Kauf interessant. „Das eigene Gerät ist bereits vor Ort verfügbar. Und die Mitarbeiter wissen, wie es zu bedienen ist.“ Die Frage, ab wann es finanziell auszahlt, zu kaufen statt zu mieten, lasse sich nicht generell beantworten, so der Branchenkenner. Aber als Faustregel könne gelten, dass - wenn ein Bagger über 125 Tage im Jahr genutzt wird - es günstiger ist, diesen auch zu kaufen. „Das entspricht circa 1.000 Stunden Einsatz pro Jahr. Darunter ist mieten finanziell gesehen besser.“

Einbruch im privaten Hausbau

In Zukunft werde – gerade auch durch die aktuelle Situation – das Mietsegment weiter wachsen, sind sich die Marktteilnehmer jedenfalls einig. „Generell entwickelt sich der Mietmarkt in Österreich positiv, auch wenn die Bautätigkeit aktuell verhaltener ist. Als Vorteile lassen sich eine enorme Flexibilität, eine projektbezogene Kostenkontrolle sowie der Wegfall hoher Neuinvestitionen und des Bestandsrisikos nennen. In unsicheren Zeiten, in denen die Bauinvestitionen spürbar zurückgehen, können diese Eigenschaften der Miete für Kunden von besonders wichtiger Bedeutung sein“, betont dementsprechend Garsztka.

„Trotz der anhaltenden wirtschaftlich herausfordernden Situation in der Baubranche, sehen wir nach wie vor eine stabile Nachfrage auf Digando.com nach mietbaren Baumaschinen und Geräten“, erklärt wiederum Marc Isele, seines Zeichens Leitung Marketing und Vertrieb bei Digando. „Einzig im Bereich des privaten Hausbaus stellen wir bei der Miete von Equipment einen leichten Rückgang fest. Dies führen wir auf die nach wie vor sehr hohen Zinsen und Finanzierungskosten bei der Schaffung von Privateigentum zurück.“

„Wir glauben, dass das Mietverhalten unserer Kunden in Zukunft zunehmen wird“, unterstreicht indes Grabher. Denn: „Eine Maschine klassisch zu erwerben hängt im Wesentlichen von der Einsatzdauer der Maschine, vom Umgang der Mitarbeitern mit den Maschinen und natürlich auch vom wirtschaftlichen Gesamtkonzept des jeweiligen Unternehmens ab.“

Der Baumaschinenvermieter HKL Baumaschinen baute bereits im Sommer 2023 sein Elektro-Sortiment aus. Seither sind Abbruchhämmer, Betonglätter, Dumper mit Akkubetrieb, Minibagger, Radlader oder auch Vibrationsplatten, im HKL Mietpark erhältlich. Für den Einsatz in der Höhe finden Kunden* zudem eine große Auswahl an Elektro-Arbeitsbühnen.

Der Mietkonzern Boels bietet wiederum verschiedene Dienste an, die auf Konnektivitätsdaten der eigenen Maschinen basieren. So beispielsweise eine Karte, aus der hervorgeht, wo sich die gemieteten Maschinen befinden oder befunden haben und wie viele Stunden sie pro Tag genutzt wurden. Erkenntnisse über die Materialnutzung helfen laut dem Unternehmen zudem dabei, effizienter zu arbeiten. Mit diesen Informationen können Kund*innen die Anzahl der Maschinen, die Produktivität und die Personalplanung optimieren.