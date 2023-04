Mit Qualität zum Mehrwert

Gemäß dem Circularity Gap Report der Altstoff Recycling Austria (ARA) hat Österreich in diesem Bereich noch einiges an Wachstumspotenzial. Durch eine konsequente Umsetzung ließe sich die Zirkularität beinahe vervierfachen. Der Beton Dialog Österreich (BDÖ) verweist auf das Einsparpotenzial an natür­lichen Rohstoffen: Allein durch die Verwendung ­rezyklierter Gesteinskörnungen im Beton läge dieses bei zehn bis 15 Prozent. Durch mehr zur Verfügung stehendes qualitativ hochwertiges Recyclingmaterial könnte diese Quote noch weiter erhöht werden.

An diesem Punkt kommt laut Gerhard ­Kronlachner, verantwortlich für Sieb- und Brechanlagen bei Kuhn Baumaschinen, wiederum auch den Hersteller*innen eine wesentliche Aufgabe zu. Diese müssen entsprechende ressourcen- und kostenschonende Maschinen liefern, damit man ohne Einbußen oder Mehrkosten in entsprechender Qualität produzieren und damit eine möglichst hohe Recyclingquote im Frischbeton gewährleisten kann. Als Beispiel dafür führt er die Powerscreen- und TWS-Sieb- und -Nassaufbereitungsanlagen an, die mit modularen, semi­mobilen Komponenten ein "Baukastensystem" bilden. Mit Setzmaschinen, Schwertwäschen, Aufstromklassierern und Magnetabscheidestufen bieten sich so zusätzlich zur Nassaufbereitung vielfältige Möglichkeiten zur Leicht- und Störstoffabscheidung. Die Anlage könne je nach Anforderung erweitert werden und mit Veränderungen "mitwachsen".