Kraftvoll Material verladen

Auch Liebherr arbeitet kontinuierlich an Neuentwicklungen. Die Baureihe der mittelgroßen Radlader wurde grundlegend überarbeitet. Ein neukonzipiertes Hubgerüst sorgt nun für höchste Ausbrech-, Halte- und Rückholkräfte, betont der Hersteller. Dafür verfüge es unter anderem über eine optimierte Z-Kinematik und eine verbesserte Arbeitshydraulik. Anhebungen bei der Motorleistung und den Kipplasten bereiten die Radlader auch für fordernde Einsätze etwa im Recycling oder in der Holzindustrie vor. Die Neuentwicklungen zeichnen sich vor allem aber durch ein kraftvolles Design und intelligente Assistenzsysteme aus. Dazu zählen eine aktive Personenerkennung mit Bremsassistent oder das vollautomatische Schnellwechselsystem „Likufix“.

Die Modelle „L 526“, „L 538“ und „L 546“ der „Generation 8“ verfügen in Standardausführung über Schaufelgrößen zwischen 2,2 und 3,0 m³ und bieten einen Leistungsschub im Vergleich zur Vorgängergeneration. Der L 526 hat rund 20 Prozent mehr Motorleistung und über 20 Prozent höhere Ausbrechkräfte als das Vorgängermodell. Bei L 538 und L 546 kommen zudem ein optimierter Fahrantrieb und erhöhte Zugkraft hinzu, um sicherzustellen, dass die Radlader im Arbeitsalltag dynamisch beschleunigen und kraftvoll in das zu verladende Material eindringen.

Auch die Stahlkonstruktion des Vorderwagens wurde verstärkt, um die Maschinen auf den Umschlag schwerer Lasten vorzubereiten. Konstruktive Verstärkungen am Hubgerüst, zum Beispiel bei den Schaufelarmen oder beim Querrohr, erhöhen dabei die Robustheit. Die optimierte Z-Kinematik mit ihrer elektro-hydraulischen Vorsteuerung hat größere Hydraulikzylinder und stärkere Arbeitspumpen erhalten. Der Hersteller bietet für das Hubgerüst auf Wunsch zahlreiche Ausstattungen für branchenspezifische Herausforderungen an, etwa das „High Lift Hubgerüst“, eine verlängerte Variante der Z-Kinematik, die für mehr Reichweite und effiziente Ladevorgänge in großer Höhe sorgt.