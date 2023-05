Während das Thema Sicherheit in der Bauwirtschaft zumeist als Selbstverständlichkeit angesehen wird, so sind es dennoch die Berufsgruppen dieser Branche, die von den meisten Arbeitsunfällen betroffen sind. Das verursacht neben den Schicksalen der Betroffenen und ihren Angehörigen auch eine enorme finanzielle Belastung für die heimischen Betriebe, denn wie das Wifo in einer Studie 2020 feststellte, machen einen Großteil der Gesamtkosten, die Jahr für Jahr in die Milliarden gehen, die indirekten ­Kosten aus. Produktivitäts- und Wertschöpfungsverluste durch den Ausfall von Arbeitskräften belasten die Volkswirtschaft langfristig zusätzlich zu den ­Kosten, die den Betrieben unmittelbar entstehen.

Nach wie vor zählt der Verlust der Kontrolle über eine Maschine oder ein Handwerkzeug zu den Hauptverursachern. Ein positiver Trend ist aber festzustellen: Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Unfallrate im Bauwesen mehr als halbiert. Alexander Möhrle, Anwendungstechniker bei Makita, sieht dabei auch Vorgaben als wesentlichen Faktor an. Arbeitssicherheitsfeatures werden von Vorgaben getragen, und Verordnungen schaffen zu einem großen Teil das Bewusstsein bei den Anwendenden. Das sehen viele der Hersteller*innen ganz ähnlich, sie sehen aber auch, wie sich das zunehmend verselbstständigt und gewisse Features zum Schutz der Arbeitnehmenden von ihnen standardmäßig erwartet werden.