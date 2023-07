Beton war noch nie so sexy

Energieversorgung mit Erdwärme

Gefeiert wurden das Wohnquartier Wientalterrassen in der Käthe-Dorsch-Gasse 17 als herausragendes Neubauprojekt und die Generalsanierung des Rathauses Prinzersdorf mit Zubau in der Kategorie Revitalisierung. Beide Projekte beeindruckten durch ihren Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit und soziale Durchmischung sowie durch innovative Ansätze in der Energieversorgung und -effizienz.

Für die Wientalterrassen in Wien-Penzing lobte die Jury insbesondere die soziale Durchmischung und die ökologischen Merkmale, wie die innovative Energieversorgung mit Erdwärme, Bauteilaktivierung und Wasseraufbereitung. Das Rathaus in Prinzersdorf dagegen wurde als Vorzeigebeispiel für ressourcenschonendes und zukunftsgerichtetes Bauen hervorgehoben. Mit der Revitalisierung des Rathauses aus den 70er Jahren wurde der Ortskern aktiviert und eine ressourcenschonende Sanierung durchgeführt.