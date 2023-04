CEM II/C: Zement im Umbruch

In den Forschungslaboren heimischer Zement­hersteller beschäftigt man sich schon lange mit den verschiedensten Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß in der Zementproduktion zu senken. Bis 2050 wolle man CO2-neutral sein, lautet die ambitionierte Ansage in der 2022 verabschiedeten Roadmap der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie. Einen zentralen Stellenwert sollen auf diesem Weg auch die neuen klimafitten Zemente der Sorten CEM II/C und mittelfristig auch CEM VI einnehmen. Klimafit bedeutet in diesem Fall mit deutlich reduziertem Klinkeranteil und damit geringeren CO2-Emissionen. Bis zum Jahr 2040 soll der durchschnittliche Klinkeranteil in der österreichischen Zementproduktion durch die Zugabe neuer Zumahlstoffe auf 52 Prozent (Stand 2020: 70 Prozent) reduziert werden, so die VÖZ-­Roadmap. Für Hersteller bedeutet diese Um­­stellung signifikante Investitionen in neue Produktionsanlagen, aber auch Anwender auf der Baustelle müssen sich auf die neuen Zementsorten einstellen.